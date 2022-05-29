شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع أعضاء مجلس الأهلي بالمغرب لمناقشة ترتيبات نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود الخطيب، الذي يترأس بعثة فريق الأهلي في كازابلانكا، اجتماعًا فى السادسة مساءً بتوقيت المغرب، مع أعضاء المجلس المرافقين للبعثة «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي، أمين الصندوق، وطارق قنديل، ومحمد شوقي وحسام غالي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة»؛ وذلك لمناقشة كافة الأمور الخاصة بمباراة الغد وفي مقدمتها تذاكر المباراة وما طلبه النادي في الاجتماع الفني صباح اليوم، وكذلك ما طلبه في الأيام السابقة.

ويحاول رئيس الأهلي ترتيب كافة الأمور بما يضمن مساندة الفريق ودعمه في لقاء الغد؛ للحفاظ على اللقب الأفريقي للعام الثالث على التوالي.

وانتهى الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي عقد صباح اليوم الأحد، بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة وذلك في حضور وفدى النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.

وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كلا من؛ المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وأحمد أبوعبلة، طبيب الفريق.

وطلب وفد النادي، بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني بعدم تكرار أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 والتى أقيمت في المغرب وذلك بالإشارة إلى كافة تفاصيلها.

كما شدد وفد الأهلي في طلبه على التأمين الكامل لبعثة الفريق، وكذلك جماهيره قبل وأثناء وبعد اللقاء؛ وفي ضوئه تقرر نقل دكة الأهلي إلى اليمين بدلا من الجهة اليسرى، بجوار مدرجات جماهير الأهلي « ناحية اليمين»، ومنح بعثة الفريق واللاعبين والجماهير مدخلا خاصا بمركب محمد الخامس الذي تقام عليه المباراة، بعيدا عن جماهير وفريق الوداد؛ حفاظا على سلامة الجميع.

كما أكد مسؤولو «كاف» لوفد الأهلي في حضور المنسق العام للمباراة والحكم، وبشكل رسمي في الاجتماع الفني؛ على عمل تقنية الـ«var» أثناء اللقاء دون توقف كما تنص اللوائح المنظمة للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التفاصيل التنظيمية للمباراة بتحديد زي الفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بالإضافة إلى احتكام الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ضمن استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.