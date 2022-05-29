شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وفخر الدين بن يوسف يقودان هجوم بيراميدز أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل لمواجهة المصري في الدوري الممتاز باستاد برج العرب. ويحل المصري ضيفا على بيراميدز فى السادسة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب فى إطار لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد فتحي - إيريك تراوري - محمود صابر - دودو الجباس - هشام محمد - أحمد توفيق - حسين السيد - إبراهيم عادل

فيما خرج من قائمة المباراة الحارس الشاب بوسف نادر.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرا بنقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.