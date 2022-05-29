شكرا لقرائتكم خبر عن "تشويحة" ونرفزة ملعب وراء استبعاد "ميسى" لاعب الاتحاد أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار قرار عماد النحاس المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، باستبعاد أحمد عادل ميسى لاعب الاتحاد السكندرى من السفر والانضمام لمعسكر الفريق أمام الجونة العديد من التساؤلات، بعدما أعلن المدير الفني أن خروج اللاعب لأسباب فنية.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن السبب الحقيقى يرجع لما قام به اللاعب أثناء التدريبات الأخيرة، بعدما طلب عماد النحاس من اللاعب عدم الاحتفاظ بالكرة واللعب الجماعى مع زملائه، إلا أن اللاعب قام بتصرف غريب بالتشويح والرد بطريقة غير لائقة عليه.

وعلى الرغم من تدخل اللاعبين سريعاً لاحتواء الأزمة داخل الغرف المغلقة وتقديم اعتذر من اللاعب للمدير الفنى، والتأكيد أنها نرفزة ملعب، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني، إلا أن قرار النحاس كان استبعاد اللاعب عن معسكر الجونة وتقديم تحذير للاعب بأن أى تجاوز مرة أخرى سيكون مصيره الدكة لنهاية الموسم مهما كان موقف الفريق فى جدول الدورى.

وحقق فريق الجونة فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، سجله خالد قمر فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويقبع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 9 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 35 هدفا.