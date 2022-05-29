شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لاعب الأهلى يدخل سيارته الملعب لإنقاذ جمال عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد جمال عبد الحميد أحد أبرز لاعبي الزمالك فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وشارك مع منتخب مصر فى كأس العالم 1990بإيطاليا واعتزل عام 1993 إثر إصابة قاسية فى أربطة الركبة، وخلال مسيرته أحرز لقب هداف الدورى موسم 1987-1988 برصيد 10 أهداف.

وقبل اللعب للزمالك كان جمال عبد الحميد لاعبا فى الأهلى، وعندما تولى الراحل محمود الجوهرى تدريب النادى الأهلى عقد جلسة مع جمال عبد الحميد، مهاجم الفريق وقتها، أخبره خلالها بأنه سيكون المهاجم الأساسى للفريق فى عهده، وفجأة انقلبت الأمور رأسًا على عقب.

وخلال أول تدريب للجوهرى مع الأهلى تدخل إكرامى الشحات، حارس المرمى، فى كرة مشتركة مع جمال عبد الحميد ليتعرض الأخير لإصابة بالغة دفعت المدرب لإدخال سيارة مصطفى يونس، مدافع الفريق، للملعب لنقل عبد الحميد للمستشفى فى ظل صراخه الدائم من الألم.

وأجرى جمال عبد الحميد عملية تركيب شريحة طولها 18 سم و6 مسامير فى قدمه اليسرى و33 غرزة كادت تحطم مستقبله فى الملاعب، لولا إصراره على العودة للتألق من جديد من بوابة الزمالك.