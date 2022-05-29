شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أشرف بن شرقى مع الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أشرف بن شرقى، لاعب فريق الزمالك، فى تسجيل هدف تقدم الزمالك أمام الإسماعيلى فى منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى، التى أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الزمالك على الدراويش بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخلال الموسم الحالى، شارك بن شرقى في 24 مباراة منها 16 ببطولة الدورى، و8 مباريات بدورى أبطال أفريقيا، سجل 7 أهداف مقسمة إلى 5 بالدورى وهدفين فى البطولة الأفريقية، ووصل إجمالي مشاركاته مع الأبيض 1899 دقيقة.

وفى المقابل، جاءت أرقام بن شرقى الموسم الماضى مع الزمالك باختلاف ملحوظ عنه فى الموسم الجارى، حيث شارك بن شرقى فى 39 مباراة، بمختلف البطولات، منها 30 بالدورى ، و6 بالأبطال، بالإضافة إلى 3 مباريات بكأس مصر.

وكان المغربى أشرف بن شرقى تحدث مع مسئولى القلعة البيضاء حول مصيره فى المرحلة المقبلة، خاصة أن تعاقده سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق منذ شهر يناير الماضى.

ورغم توصل بن شرقى لاتفاق شبه نهائى مع النادى الأهلى للانتقال لصفوفه فى الموسم الجديد، إلا أن اللاعب تحدث مع مسئولى الزمالك وأكد أنه ينتظر العرض الجديد من الزمالك لمناقشته مع إمكانية تجديد تعاقده والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

وتوصل بن شرقى لاتفاق مع مسئولى الأهلى، إلا أنه رفض التوقيع الرسمى وطلب تأجيل الأمر لحين الرحيل عن الزمالك بشكل رسمى.