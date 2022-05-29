شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1/1 يحسم الشوط الأول بين فيوتشر وإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى 1/1 الشوط الأول بين فيوتشر وإيسترن كومبانى، فى المباراة المقامة حاليا باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

سجل أحمد رفعت هدف التقدم لنادى فيوتشر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء اكتسبها محمد فاروق بعد شد من المدافع محمد صالح، ليترجمها رفعت بنجاح، وتعادل الفلسطينى محمد صالح لإيسترن فى الدقيقة 44 من رأسية رائعة مستغلا تنفيذ ركلة ركنية بإتقان.

وشهد الشوط الأول أكثر من حالة طالب فيها لاعبو الفريقين باحتساب ركلة جزاء، أبرزها عندما لمست الكرة يد محمد فارق في منطقة جزاء فيوتشر أمام أعين الحكم محمد العتبانى الذى رفض احتسابها ولم يستدعيه وائل فرحان حكم الفيديو.

وأحرز عماد ميهوب هدف لإيسترن كومبانى في الدقيقة 33 إلا أن الحكم ألغى الهدف لوقوع مهاجم إيسترن في موقف تسلل.

بدأ إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد دعدور

الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الموجود، صابر الشيمى، خالد مصطفى

الوسط: محمد ناصر مودى، محمد خليفة، أحمد السعيد متعب، أحمد تمساح

الهجوم: فراس بن عيفية، عماد ميهوب

البدلاء: عمرو حسام - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- محمد بن علي طرابلسي- محمد رمضان -حسام حسن-الحسيني طه- يوسف أحمد.

فيما دخل فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: مروان صحراوى، محمود مرعى، محمود شعبان، جوزيف نجويم

الوسط: محمد رضا، غنام محمد، أيمن الصفاقسى، أحمد رفعت، محمد فاروق

الهجوم: مصطفى البدرى

البدلاء: محمود حمدى، طارق طه، محمود رزق، العربى بدر، أشرف مجدى، كريم نيدفيد، عمر كمال، أحمد عاطف، دياويسى تايلور

يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد رصيد 35 نقطة حصدها من 20 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 10 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

وفى المقابل، يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.