شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز أيمن حفنى لمواجهة الداخلية فى كأس مصر بسبب غياب الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على تجهيز أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق بشكل قوى من أجل مشاركته فى مواجهة الداخلية، المقرر لها 13 يونيو المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وينوى الجهاز الفنى للزمالك الاعتماد على أيمن حفنى وعدد من اللاعبين البدلاء خلال مواجهة الداخلية فى الكأس، فى ظل غياب اللاعبين الدوليين بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر.

وينطلق معسكر منتخب مصر بداية من غدًا الاثنين حتى 14 يونيو المقبل، استعدادًا لمباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.