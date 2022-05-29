شكرا لقرائتكم خبر عن فترة إعداد مصغرة و3 وديات تحدد مصير المستبعدين فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اللاعبين 48 ساعة راحة عقب التعادل المثير أمام إنبى بهدف لكل فريق، ويعود الفريق للتدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل على ملاعب النادى بسموحة.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية وعمل فترة إعداد مصغرة يخوض خلالها ثلاث وديات للحكم النهائى على مصير اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق.

وقال بسيونى، "فضلت الانتظار وعدم التسرع بالحكم على أى لاعب إلا بعد الحكم الكامل عليه وأخذ فرصته كاملة، وعقب فترة الإعداد سنتقدم بتقرير مفصل عن حالة كل لاعب ويبقى الحكم النهائى لمجلس الإدارة.

وأضاف بسيونى، "الفترة المقبلة وهى شهرين ستكون فترة صعبة ومباريات متقاربة وسنعطى اللاعبين الراحلين الفرصة للبحث عن نادٍ جديد".

وخطف نادى إنبى تعادلا قاتلا من سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

سجل النيجيري صديق أجولا هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 31 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ومر من مدافع إنبى وسدد في أقصى الزاوية اليمنى معلنا التقدم للفريق السكندرى، وتعادل مصطفى شلبى لإنبى من ركلة جزاء احتسبها محمود عاشور بعد العودة لتقنية الفيديو في 92 بعد شد من أحمد رمضان بيكهام لجون إيبوكا.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.