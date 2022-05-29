شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه لـ صلاح: أنت الأفضل فى العالم بلدك فخور بك يا أسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا المعار لفريق باشاك شهير التركي، محمد صلاح نجم ليفربول بعد خسارة لقب نهائي دوري أبطال اوروبا أمس أمام ريال مدريد.

وقال تريزيجيه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "أنت الأفضل فى العالم بلدك كله فخور بك يا أسطورة".

وخسر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، المباراة التي وصفها بالثأر، عندما سقط فريقه أمام ريال مدريد بهدف دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتكرر بذلك سيناريو البطولة عام 2018، التي خرج منها الدولي المصري مصاباً في الشوط الأول.