شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالزى الرسمى أمام الوداد.. ويحذر من تكرار نهائى 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي أقيم صباح اليوم الأحد، انتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.

وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كلا من؛ المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وأحمد أبوعبلة، طبيب الفريق.

وطلب وفد النادي، بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني بعدم تكرار أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 والتي أقيمت في المغرب وذلك بالإشارة إلى كافة تفاصيلها.

كما شدد وفد الأهلي في طلبه على التأمين الكامل لبعثة الفريق، وكذلك جماهيره قبل وأثناء وبعد اللقاء؛ وفي ضوئه تقرر نقل دكة الأهلي إلى اليمين بدلا من الجهة اليسرى، بجوار مدرجات جماهير الأهلي « ناحية اليمين»، ومنح بعثة الفريق واللاعبين والجماهير مدخلا خاصا بمركب محمد الخامس الذي تقام عليه المباراة، بعيدا عن جماهير وفريق الوداد؛ حفاظا على سلامة الجميع.



زي الأهلي في نهائى افريقيا

كما أكد مسؤولو «كاف» لوفد الأهلي في حضور المنسق العام للمباراة والحكم، وبشكل رسمي في الاجتماع الفني؛ على عمل تقنية الـ«var» أثناء اللقاء دون توقف كما تنص اللوائح المنظمة للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التفاصيل التنظيمية للمباراة بتحديد زي الفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بالإضافة إلى احتكام الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا استمرار التعادل.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ضمن استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.