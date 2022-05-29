شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة ، خلال الجمعية العمومية العادية التى تقام بالعاصمة المغربية الرباط .

شارك فى العمومية 18 دولة بحضور إدريس الهلالى رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو وعضو الاتحاد العالمى للتايكوندو، و ممثلى الدول التى شاركت فى العمومية .

ويستعد منتخب التايكوندو للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، التى تقام منتصف يوليو المقبل فى رواندا، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 16 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 أولاد و8 بنات، وهم يوسف عصام تحت 54 كجم، مصطفى فرج 58 كجم، أحمد وائل تحت 63 كجم، إياد بركات تحت 68 كجم، رامى عيسى تحت 74 كجم، سيف عيسى تحت 80 كجم، أحمد راوى تحت 87 كجم، صلاح خيرى فوق 87 كجم.

وعلى مستوى البنات حبيبة محمد تحت 46 كجم، شهد سامى تحت 49 كجم، مرام نبيل تحت 53 كجم، أشرقت نبيل تحت 57 كجم، نادين عمرو تحت 62 كجم، آية شحاتة تحت 67 كجم، ميسون إيهاب تحت 73 كجم، تقى شعبان فوق 73 كجم.