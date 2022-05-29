شكرا لقرائتكم خبر عن فراس بن عيفية وميهوب فى هجوم إيسترن كومبانى أمام فيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، تشكيل فريقه أمام فيوتشر، فى المباراة التى ستنطلق فى الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد السلام فى مباراة صعبة على الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد دعدور

الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الموجود، صابر الشيمى، خالد مصطفى

الوسط: محمد ناصر مودى، محمد خليفة، أحمد السعيد متعب، أحمد تمساح

الهجوم: فراس بن عيفية، عماد ميهوب

البدلاء: عمرو حسام - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- محمد بن علي طرابلسي- محمد رمضان -حسام حسن-الحسيني طه- يوسف أحمد.

يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد رصيد 35 نقطة حصدها من 20 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 10 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

ويسعى فريق فيوتشر لإنهاء موسمه الأول فى الدورى العام بالمربع الذهبى، وذلك لضمان المشاركة فى البطولات القارية والعربية، لكنه تعادل فى مباراة الجولة الماضية سلبياً أمام بيراميدز، فى مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من جانب لاعبى فيوتشر.

وأهدر إيسترن كومبانى، الذى استقبل الظاهرة البرازيلية رونالدينيو قبل أيام، فوزا سهلا أمام سموحة فى آخر مباراة، بعدما نجح فى التقدم بهدفين إلا أن سموحة أدرك التعادل فى الوقت القاتل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت.