شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني والشناوي يُلبيان رغبة طفل مغربي قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، على إيقاف السيارة التى كانا يستقلانها عقب المؤتمر الصحفي لتلبية رغبة طفل مغربي.

وفوجئ الثنائي بوقوف طفل ووالده أمام السيارة الخاصة بالمدير الفني واللاعب أمام مركب محمد الخامس يطلب منهما التقاط الصور التذكارية ومصافحة الشناوي وموسيماني.



موسيمانى والشناوى مع طفل مغربي

ورفض موسيماني تدخل الأمن المغربي لإبعاد الطفل ووالده ونزل وحارس مرمى الأهلي وشكرا والد الطفل على روحه الطيبة وإصرارهما على التقاط الصور التذكارية وذلك بعد تلبية طلبه.



موسيمانى صورة سيلفي مع طفل مغربي

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

على صعيد متصل ، قال مسئولو الأهلي أن النادي لم يتلق أي مكاتبات من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف او احتمالية توقف تقنية الـ VAR اثناء نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الاهلي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن مسئولو "الكاف" أكدوا في الإجتماع الفني للمباراة الذي عُقد ظهر اليوم ،الأحد، لممثلي النادي الأهلي في ذات الإجتماع علي إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، و أن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة فيما سيكون الإثيوبي باملاك تاسيما حكماً لـ تقنية الفيديو "VAR".

وشهدت الساعات الماضية تناثر أنباء حول تأكيدات من الكاف حول عدم إيقاف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تعطل تقنية الفار وهو ما نفاه مسئولو الكاف للأهلي خلال الإجتماع الفني للمباراة اليوم.