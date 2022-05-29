شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، معسكراً مغلقاً استعداداً لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

س: متى ينطلق معسكر المنتخب لمباراتى غينيا وإثيوبيا؟

ج: المعسكر ينطلق غدا الاثنين، وفقا لما أعلنه الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال مؤخرا.

س: كم لاعبا سينضمون للمعسكر؟

ج: سينضم للمعسكر 25 لاعباً بعد تصفية القائمة المبدئية التى ضمت 44 لاعبا.

س: من هم الـ44 لاعبا فى القائمة المبدئية؟

ج: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمود الونش، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر، خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه"، الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد.

س: كم مشجعا سيحضرون مباراة مصر وغينيا؟

ج: تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة .

س: متى يسافر المنتخب إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا؟

ج: يسافر المنتخب يوم 7 يونيو المقبل إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر.