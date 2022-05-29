شكرا لقرائتكم خبر عن 5 يونيو وصول الوفود المشاركة فى الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عجور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه ومدير بطولة الدورى العالمى "سيرياس A " للكاراتيه المقرر إقامتها بمصر في الفترة من 9 إلى 12 يونيو المقبل، عن موعد وصول أول وفود الدول المشاركة، والمقرر بدء وصوله يوم 5 من الشهر المقبل.

وأكد حسام عجور أن البطولة يشارك فيها ما يقرب من 70 دولة، أكدت مشاركتها حتى الآن، بإجمالى 800 لاعب ولاعبة، والتي تأتى استضافتها ضمن سلسلة البطولات التى تقام بمصر وتبهر العالم.

وأَضاف عجور أنه جارى الاستعداد لاستضافة البطولة على قدم وساق، من استقبال للوفود وترتيب إقامتهم مواعيد التسجيل وغيرها من التفاصيل.

وكان اتحاد الكاراتيه قد اشترط إحضار جواز السفر مع كل لاعب من الراغبين فى الاشتراك بمنافسات الدورى العالمى A series، وجاء اشتراط إحضار الجواز لأنه الوثيقة المعتمدة والمعترف بها من جانب الاتحاد الدولى لإثبات السن للتسجيل فى البطولة.