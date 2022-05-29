شكرا لقرائتكم خبر عن "حوار ودى" بين موسيماني والشناوي ومدرب وحارس الوداد قبل نهائي أفريقيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق على مصافحة وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي، وأحمد رضا التجناوتي حارس مرمى الوداد، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، الأحد، بمركب محمد الخامس.

وتبادل الرباعي أطراف الحديث فى إطار ودى قبل المؤتمر الصحفي لمباراة الوداد المقرر لها التاسعة مساء غدٍ، الاثنين، بتوقيت القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التى يقام باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

على صعيد متصل، قال مسئولو الأهلي إن النادي لم يتلق أى مكاتبات من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف او احتمالية توقف تقنية الـ VAR اثناء نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن مسئولى "الكاف" أكدوا في الاجتماع الفني للمباراة الذى عُقد ظهر اليوم الأحد لممثلي النادي الأهلي فى ذات الاجتماع علي إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة فيما سيكون الإثيوبي باملاك تاسيما حكماً لـ تقنية الفيديو "VAR".

وشهدت الساعات الماضية أنباء حول تأكيدات من الكاف حول عدم إيقاف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تعطل تقنية الفار، وهو ما نفاه مسئولو الكاف للأهلي خلال الاجتماع الفني للمباراة اليوم.