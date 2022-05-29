شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الوداد فريق رائع لكن يجب أن يخشى الجميع من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي الحديث عن أي لاعب من الفريق قبل نهائي أفريقيا ، مُعلقاً: لا أحب أن يسألني أحد عن لاعب بعينه ..فأنا أتحدث الفريق كله لأننا نلعب كرة جماعية وهدفنا واحد وكلنا نساعد بعض.

وتابع موسيماني: حدثوني عن الأهلي ككل ..نحن فريق رائع يجتهد منذ إنطلاق النسخة الحالية من بطولة أفريقيا للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخ النادي حتى يكتب المجد والتاريخ.

وواصل موسيماني: سافرنا للمغرب من أجل التتويج قاللقب القاري..نحترم الوداد لأنه فريق كبير لكن ..نحن الأهلي ..حامل لقب البطولة 10 مرات وأخر نسختين ولدينا خبرات كبيرة لذا لابد أن يعمل لنا المنافس ألف حساب قبل النهائي الأفريقي المرتقب.

وتابع:نعم سنواجه الوداد في لعبه ومدينته ..لكن نحن أيضاً لنا مكانتنا الكبيرة قارياً ولا نخشى أحد..

وردًا على سؤال من صحفي مغربي زعم خلاله أن علاقة موسيماني بالإعلام المصري متوترة ، قال المدير الفني للأهلي : هذه أول مرة أسمع فيها هذا الكلام..علاقتي قية بالجميع في مصر.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، فى التاسعة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، في المغرب.