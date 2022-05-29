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الامارات | محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة بعد خسارة دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة شخصية جديدة بعد أقل من 24 ساعة من خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام في نهائي باريس، ليحصد صلاح بذلك جائزته الشخصية الثالثة هذا الموسم، وأعلنت رابطة فوز هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي بلقب أفضل هدف في الموسم الماضي الذي حل فيه في المركز الثاني.

وتوج صلاح من قبل بجائزة هداف الدوري، وجائزة أكثر لاعب صناعة للأهداف ثم فاز اليوم بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي أي أن النجم المصري خسر فقط لقب أفضل لاعب في الموسم لصالح البلجيكي دي بروين، رغم سيطرته على الألقاب الثلاثة الأخرى

وخسر صلاح أمس أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون مقابل ولكنه قدم مباراة رائعة ونجح في الوصول إلى المرمى في أكثر من مناسبة لولا براعة حارس ريال مدريد، البجيكي كوراتوا، الذي صنع المجد لفريقه أمس في نهائي باريس.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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