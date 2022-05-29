تعرف على عدد بطولات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

واصل ريال مدريد الإسباني كتابة التاريخ، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



الفريق الملكي أضاف لقبا جديدا إلى دولاب بطولاته، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، مساء يوم السبت 28 مايو/ آيار 2022.

سجل هدف ريال مدريد أمام ليفربول اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

عدد بطولات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 14 لقبا، وهو البطل التاريخي للمسابقة، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وفاز ريال مدريد بأول 5 ألقاب في تاريخ الشامبيونزليج من 1956 إلى 1960، ثم أضاف لقبا سادسا في 1996، ليصوم بعدها 32 عاما عن التتويج.

عاد الريال في التسعينيات ليقتنص اللقب بفوز 1-0 أيضاً في نهائي نسخة 1998 على يوفنتوس الإيطالي في ملعب أياكس الهولندي، ليبدأ من بعدها استعادة اللقب.

وحقق الريال اللقب القاري في 2000 و2002 و2014، ثم توج بها للمرة 11 و12 و13 في عهد الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة من 2016 إلى 2018 كأول فريق في تاريخ البطولة بالنظام الجديد يحتفظ باللقب، قبل نسخة 2022.