الارشيف / اخبار الرياضه

النجم محمد صلاح ينال جائزة "ترضية"

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجم محمد صلاح ينال جائزة "ترضية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حصل النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ، على جائزة أفضل هدف في بطولة الممتاز لكرة القدم للموسم (2021-2022).

 

واختير هدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي (2-2) خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

 

وتوج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفا بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

 

ويأتي فوز صلاح بهذه الجائزة غداة الهزيمة المريرة على يد (0-1) في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب فرنسا الدولي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا