شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجم محمد صلاح ينال جائزة "ترضية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حصل النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2021-2022).



واختير هدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي (2-2) خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وتوج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفا بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويأتي فوز صلاح بهذه الجائزة غداة الهزيمة المريرة على يد ريال مدريد (0-1) في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب فرنسا الدولي.