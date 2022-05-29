رغم خسارته النهائي.. صلاح يتصدر التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا ٢٠٢٢

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر النجم المصري محمد صلاح التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا عن موسم ٢٠٢٢، بعد قيادته لفريقه ليفربول للمباراة النهائية التي خسرها أمام ريال مدريد بهدف نظيف.

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالى الأفضل فى بطولة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2022 التى شهدت تتويج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 فى تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على حساب ليفربول الإنجليزي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "دي فرانس"، فى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

ونشرت الصفحة الرسمية للدوري أبطال أوروبا على موقع تويتر التشكيل المثالى الذى ضم المصرى محمد صلاح، بجانب كل من كورتوا حارس ريال مدريد وكانسيلو لاعب مانشستر سيتي وميلتاو مدافع ريال مدريد ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي وسانى لاعب بايرن ميونخ وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد وروبرت ليفاندونيسكى مهاجم بايرن ميونخ.

توّج النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وأعلن الدوري الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، والذي سجله في شباك مانشستر سيتي بلقاء الذهاب.

يشار إلى أن محمد صلاح توّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ومساء امس السبت، خسر محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا عقب هزيمة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد 0-1، في المباراة النهائية على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.