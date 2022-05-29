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هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي يتوّج بجائزة «الأفضل» في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر -     

توّج النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ، بجائزة أفضل هدف في بطولة الممتاز لموسم 2021-2022.

وأعلن الدوري الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، والذي سجله في شباك مانشستر سيتي بلقاء الذهاب.

يشار إلى أن محمد صلاح توّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ومساء امس السبت، خسر محمد صلاح لقب عقب هزيمة فريقه ليفربول أمام 0-1، في المباراة النهائية على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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