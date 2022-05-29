هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي يتوّج بجائزة «الأفضل» في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وأعلن الدوري الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، والذي سجله في شباك مانشستر سيتي بلقاء الذهاب.

يشار إلى أن محمد صلاح توّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ومساء امس السبت، خسر محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا عقب هزيمة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد 0-1، في المباراة النهائية على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.