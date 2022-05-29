موعد مباراة الأهلي والوداد غدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة الإفريقية على موعد مع قمة نارية، حيث يواجه الأهلي، نظيره الوداد المغربي، في التاسعة مساء غد الإثنين، على استاد محمد الخامس بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع وفاق سطيف الجزائري 2-2، في إياب الدور نصف النهائي، مستفيدا من الفوز ذهابا 4-0.

وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي بها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توجه بها الفريق المغربي.

التشكيل المتوقع للأهلى

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر مباراة الوداد المغربي بتشكيل مكون كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: على معلول، أيمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هانى

فى خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، عمرو السوليه

فى خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسى تاو

التشكيل المتوقع للوداد

وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ وليد الراكركى المدير الفني للفريق الوداد المغربي مباراة الأهلي بتشكيل مكون كالتالى:

في حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتى

في خط الدفاع: أيوب عملود، أمين فرحان، يحيى عطه الله

في خط الوسط: عبد الله حيمود، رضى جعدى، بديع اووك، يحيى جبران

في خط الهجوم: أيمن حسونى، مبينزا، صلاح الدين بنيشو

القناة الناقلة:

تنقل مباراة الوداد والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 عبر قناة beIN Sports 3 HD، وbeIN Sports 1 HD Premium، مع إسناد مهمة التعليق والوصف الصوتي على المباراة للمعلق التونسي رؤوف خليف.