شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة طارق حامد من إسبانيا للاطلاع على التقرير الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الطبى بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، عودة طارق حامد لاعب الوسط من إسبانيا للاطلاع على التقرير الطبى الذى سيحصل عليه من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

ومازال طارق حامد فى إسبانيا، والتى توجه إليها عقب مواجهة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى، حيث يعانى اللاعب من إصابة فى الركبة مرتبطة بالرباط الصليبي الخلفى، وبعدما تعافى منها، شعر أن التعافى لم يأت بنسبة 100%.

ولم يحدد طارق حامد حتى الآن موعد عودته من إسبانيا، ولم يعلم اللاعب موعد انتهاء مرحلة العلاج التى يخضع لها حتى يقوم بتحديد موعد العودة إلى القاهرة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.