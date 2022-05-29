شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يكشف للأهلي حقيقة إيقاف نهائي أفريقيا حال تعطل "VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولو الأهلي، إن النادي لم يتلق أى مكاتبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص توقف أو احتمالية توقف تقنية الـ VAR أثناء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بملعب الأخير غداً.

وأوضح الأهلي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن مسئولى "الكاف" أكدوا فى الاجتماع الفني للمباراة الذى عُقد ظهر اليوم، الأحد، لممثلي النادي الأهلي فى ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقيا فيكتور جوميز لإدارة المباراة فيما سيكون الإثيوبي باملاك تاسيما حكماً لـ تقنية الفيديو "VAR".

وشهدت الساعات الماضية أنباء حول تأكيدات من الكاف حول عدم إيقاف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تعطل تقنية الفار، وهو ما نفاه مسئولو الكاف للأهلي خلال الاجتماع الفني للمباراة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، فى التاسعة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، في المغرب.