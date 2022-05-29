شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان يحقق المركز الثاني فى بطولة كاليفورنيا برو المؤهلة لمستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصري محمد شعبان، نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، فى تحقيق المركز الثاني خلال مشاركته فى منافسات بطولة كاليفورنيا برو، إحدى البطولات الكبرى المؤهلة لمستر أولمبيا التى أقيمت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد منافسة شرسة مع الأمريكي تشارلز جريفن الذى خطف المركز الأول بفارق ضئيل عن شعبان وتأهل للمشاركة فى نسخة مستر أولمبيا المقبلة 2022 التي تقام فى شهر ديسمبر المقبل في لاس فيجاس.

محمد شعبان ظهر بمستوى متميز خلال البطولة وتفوق على أكثر من لاعب، أبرزهم ماكس تشارلز، والإيطالي أندريا برستي، ومواطنه اندريا موزي، والفرنسي ثيو ليجورير والكرواتي بيتر كلينسر، ولم يفرقه عن الفوز باللقب سوى 5 نقاط فقط تفوق بها الأمريكي جريفن.

وشهدت منافسات نسخة العام الحالي من كاليفورنيا برو مشاركة 12 لاعبا جاء ترتيب المراكز الخمسة الأولى في البودي بيلدينج على النحو التالي : تشارلز جريفن المركز الأول، محمد شعبان المركز الثاني، تونيو بورتن المركز الثالث، أندريا موزي المركز الرابع، وبيتر كينشلر المركز الخامس.

واعتذر شعبان عن عدم المشاركة فى بطولة أرنولد كلاسيك التي أقيمت في مارس الماضي، بعد تلقيه دعوة المشاركة فيها بصفته اللاعب المصري والعربي الوحيد، لكنه لم يتمكن من اللعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الظهر، لكنه استطاع أن يتعافى منها ودخل معسكر تجهيزي لبطولة كاليفورنيا .

ويعد البطل المصري واحدا من اللاعبين المصريين المصنفيين عالميا في منافسات بطولات كمال الأجسام للمحترفين، بعدما فاز باكثر من بطولة عالمية ابرزها بطولة البرتغال قبل عامين.

وظهر محمد شعبان بمستوى متميز في بطولات العام الماضي وتأهل بالنقاط بعد احتلاله صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين، ونجح نجم فريق كوسكواد في ثاني مشاركاته في نسخة مستر أولمبيا 2021 التي توج بها بيج رامي للمرة الثانية على التوالي في الفوز بالمركز العاشر.