شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد عصام لاعب الشيش: حلمى أكون رجل أعمال وبحب أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد عصام بطل السلاح.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
معنديش هواية غير الرياضة .
بتدخل المطبخ؟
أه بدخل المطبخ.
إيه الأكلة التى تفضلها؟
مكرونة بالتونة .
من نجمك المفضل؟
أحمد مكى.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب .
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
رجل أعمال .
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
كريم عبد العزيز.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.