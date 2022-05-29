شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد عصام لاعب الشيش: حلمى أكون رجل أعمال وبحب أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد عصام بطل السلاح.

معنديش هواية غير الرياضة .

أه بدخل المطبخ.

مكرونة بالتونة .

أحمد مكى.

عمرو دياب .

رجل أعمال .

كريم عبد العزيز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.