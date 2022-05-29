شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم خارج حسابات إيهاب جلال فى مباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمد عبد المنعم، لاعب الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى المعسكر المقبل لخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 لعدم اكتمال شفائه من الإصابة فى العضلة الضامة.

وضم إيهاب جلال من الأهلي 11 لاعبا فى القائمة المبدئية للمنتخب هم: "محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، محمد هاني، حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، ومحمد شريف".

فيما ضم من الزمالك 6 لاعبين هم: "كلا من محمد أبو جبل، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو".

ويواجه منتخب مصر نظيره الغينى فى الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم 5 يونيو باستاد القاهرة، قبل أن يطير إلى مالاوى لمواجهة إثيوبيا فى الجولة الثانية يوم 9 من الشهر ذاته.

وتضم القائمة التي تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، ومحمود جاد.