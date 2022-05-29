شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: هدفنا ترجمة مجهود موسم كامل بتحقيق لقب أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، حارس وقائد النادي الأهلي، أن هدف فريقه واضح من البداية وهو التتويج باللقب الأفريقى، موضحاً أن الأهلي رفع شعار"التتويج باللقب الأفريقي" للمرة الثالثة على التوالى والـ11 فى تاريخ النادى منذ انطلاق منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الشناوي، "قطعنا مشوارا طويلا من أجل الوصول للمباراة النهائية ونرغب فى حسم البطولة الأفريقية، رغم أنها ستقام على ملعب الوداد ووسط جمهوره.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، فى التاسعة مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، في المغرب.

وأشار الشناوي، فى المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الأحد، للحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى أن الأهلي سافر للمغرب مُبكراً وقبل المباراة بـ4 أيام تقريباً من أجل الاستعداد الجيد للنهائي على الصعيد الفني والمعنوي.

وشدد حارس الأهلي على أن فريقه درس الوداد جيداً رافضاً الحديث عن نقاط مُعينة فى الوداد، قائلا، "سنواجه فريقا قويا.. لديه خبرة فى النهائيات.. سبق له التتويج ببطولة أفريقيا أكثر من مرة ولديه لاعبون على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرات العالية، لذا لابد أن نكون على أتم استعداد.

وعن خوض المباراة وسط جماهير الوداد، قال الشناوي، "ليست المرة الأولى التى نواجه فيها الوداد بجمهور.. فقد لعبنا فى مثل هذه الأجواء من قبل.. ونجحنا فى تخطي مثل هذه العقبات، كان آخرها أمام الرجاء المغربي وسط جمهوره وعلى أرضه.

وأضاف الشناوى، "الأهلي فريق كبير ولديه خبرة التعامل مع مثل هذه المواجهات، موضحاً أن حضور جمهور الأهلي فى هذاه المبارة، سواء من مصر أو خارجها، سيكون أمراً رائعاً لأن دعم جمهور الأهلي للعبي الفريق سبب رئيسي فى تحقيق الانتصارات والبطولات.