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الامارات | جماهير مصرية تهتف ضد محمد صلاح في القاهرة بسبب ريال مدريد.. (فيديو)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هتف بعض انصار ومحبي فريق ريال مدريد الإسباني في مصر، ضد نجم الكرة المصرية وهداف محمد صلاح، عقب نهاية مباراة نهائي ، أمس السبت، التي شهدت فوز ريال مدريد على ليفربول بهدف نظيفة وتتويجه باللقب 14 في تاريخه.

وأُقيم أمس السبت في العاصمة المصرية القاهرة تجمعا كبيرا لعشاق ومحبي فريق ريال مدريد داخل مصر، من أجل متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك تشجيع الفريق الملكي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتجمع عشاق ريال مدريد في القاهرة، إذ شهدت الاحتفالات الهتاف ضد محمد صلاح، حيث تم ترديد جملة ساخرة، هي "واحد اتنين .. محمد صلاح فين ؟"، كما ردد البعض عبارات قاسية مثل "العبيط اهو"، وهو الأمر الذي أثار استغراب واندهاش الكثيرين خاصة ان محمد صلاح يتمتع بشعبية جارفة ليس لها مثيل بين جماهير الكرة المصرية.

وكان البعض قد وجه اللوم إلى محمد صلاح بسبب تصريحاته النارية التي أدلى بها على مدار الأيام الماضية، حيث أعلن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بسبب إصابته وخسارته في نهائي عام 2017 أمام ريال مدريد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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