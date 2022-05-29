تاريخ المواجهات بين الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يجمع نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدا الاثنين، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، فريقين أظهرا ثباتا في المسابقة في العقد الأخير، وهما الأهلي المصري والوداد المغربي.



ويخوض الأهلي النهائي القاري السابع في العقد الأخير، بعد أن توج أربع مرات (2012، 2013، 2020 و2021) وحل وصيفا مرتين (2017 و2018)، أما الوداد، فتوج خلال نفس الفترة، باللقب عام 2017 وخسر النهائي في 2011، و2019، وبلغ نصف النهائي في 2016، 2020، و2021.

ويأمل الأهلي، المتوج باللقب عشر مرات (رقم قياسي)، في أن يصبح أول فريق يحرز اللقب ثلاث مرات تواليا، وذلك بعد تتويجه بنسخة 2020 أمام مواطنه وغريمه الزمالك 2-1، وبنسخة 2021 أمام كايزر تشيفس الجنوب إفريقي 3-0.

في المقابل، فإن الوداد، الذي يخوض النهائي الثالث في دوري الأبطال في آخر ستة مواسم، والخامس بشكل عام في المسابقة، فيتطلع للفوز باللقب للمرة الثالثة بعد تتويجه في 1992 و2017، وخسارته اللقب في 2011 و2019.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد

ستكون مباراة الغد، هي المواجهة الثانية التي يلتقي فيها الأهلي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد نسخة عام 2017، التي توج بها الفريق المغربي.

وبشكل عام، ستكون المواجهة الـ11 بين الأهلي والوداد في دوري الأبطال، أو كأس الأندية البطلة، كما كانت تعرف البطولة سابقا.

ويتفوق الفريق القاهري بأربعة انتصارات مقابل فوزين للوداد وأربعة تعادلات.

وتقابل الفريقان في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2011 وحسم التعادل نتيجة مباراة القاهرة 3-3، وكذلك في الدار البيضاء بنتيجة 1-1.

وتجدد الموعد في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2016، وانتهى لقاء القاهرة بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي في الدار البيضاء بهدف لرامي ربيعة.

وفي 2017، واجه الأهلي نادي الوداد 4 مرات، بواقع مرتين في المجموعات، وفاز كل فريق بملعبه بهدفين نظيفين، وفي الدور النهائي، حيث تعادل الفريقان في برج العرب 1-1، وفاز الوداد في الدار البيضاء بهدف دون رد.

وفي نسخة 2020، التقيا في نصف النهائي عندما جاءت الأفضلية بشكل صريح للأهلي الفائز خارج أرضه 2-0 ثم 3-1 في ملعبه.