تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأحد 29 مايو/ أيار 2022 عدة مباريات هامة على صعيد المسابقات العربية، بعد نهاية الموسم الكروي الأوروبي.



وفي الدوري السعودي، يلعب اليوم صاحب الصدارة الاتحاد أمام الطائي المتواجد بالمركز التاسع، كما يستضيف الهلال نظيره أبها.

وخلال منافسات الدوري المصري، يحل المصري البورسعيدي ضيفًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني، كما يواجه فيوتشر نظيره إيسترن كومباني.

وضمن منافسات الدوري المغربي، يواجه نهضة بركان نظيره مولودية وجدة الذي يصارع في المراكز الأخيرة من جدول ترتيب المسابقة.

وأيضًا في كأس العرش المغربي، يواجه اليوم الفتح الرياضي نظيره الاتحاد التوركي في الدور ربع النهائي من البطولة.

تبدأ مباريات اليوم في الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) بلقاء الفتح وضمك، ثم مباراة الفيحاء والتعاون.

وبعد ذلك، تقام المباراتان المرتقبتان، حيث سيلعب الاتحاد والطائي، وفي نفس التوقيت يلتقي الهلال ضد أبها.

تفتتح مباريات اليوم في الدوري المصري بلقاء فيوتشر وإيسترن كومباني، ويلي ذلك، مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي.

تلعب مباراة وحيدة اليوم في الدوري المغربي، حيث تجمع بين نهضة بركان ونادي مولودية وجدة.

وضمن كأس العرش المغربي، يلعب الفتح الرياضي ضد الاتحاد الرياضي التوركي في ربع نهائي المسابقة.