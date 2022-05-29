قبل ساعات من مواجهة الوداد.. كاف يخطر الأهلي بإجراء «غريب» في حال تعطل تقنية الفار في نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر ناديي الأهلي والوداد المغربي، طرفا المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ببعض الإجراءات التي ستتخذ في اللقاء المقرر إقامته غداً الإثنين على مركب محمد الخامس في كازابلانكا .

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر مسئول في "الكاف" قوله إن مسئولي الاتحاد الأفريقي عقدوا عدة اجتماعات فنية لشرح بعض الأمور التنظيمية للفريقين خلال الساعات القليلة الماضية، والتي كان من أهمها إبلاغ لاعبي والجهاز الفني لفريقي الأهلي والوداد بضرورة بدء المباراة واستكمال اللقاء "حتي إذا لم تكن تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR لاتعمل أو حدث عطل تقني أثناء سير اللقاء".

وأضاف المصدر أن مسئولو كاف عرضوا بروتوكول تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR علي اللاعبين والجهاز الفني والتي من أهمها أنها وسيلة مساعدة لطاقم تحكيم اللقاء، ولا تعطل أو تمنع إقامة المباراة في حال عدم جاهزيتها .

يشار إلى أن الأهلي أعلن أول أمس زيارة وفد من "الكاف" مقر إقامة بعثة الأهلي في المغرب لعقد محاضرة تنسيقية مع اللاعبين والجهاز والإداري بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضم وفد كاف أعضاء من الإدارات المختلفة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لشرح كافة التفاصيل والمستجدات والأمور التنظيمية المتعلقة بنهائي دوري أبطال إفريقيا .