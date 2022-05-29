شوبير يكشف سر طلب فوزي لقجع زيارة مران الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "مركب محمد الخامس"، حيث ستنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساء غد الإثنين.

وأكد شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" الذي يذاع عبر راديو "اون سبورت إف إم" صباح الأحد، ان النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يركز بشكل كبير على المباراة النهائية، ويرفض أي عوامل تشتيت خارجية من أجل حسم اللقب الـ11.

وكشف شوبير أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، طالب إدارة الأهلي بزيارة بعثة الفريق، وحضور تدريبات المارد الأحمر، من أجل دعمه قبل المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان فوزي لقجع قد توجه لمعسكر فريق الوداد في المغرب، من أجل دعم الفريق قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وأضاف الإعلامي أن بيتسو موسيماني رفض السماح بوجود لقجع في مران الفريق، وذلك من اجل الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل الموقعة الحاسمة.

وفي السياق ذاته، قال شوبير إن الأهلي سيفقد خدمات مدافعه محمد عبدالمنعم في لقاء الغد، حيث يعاني من إصابة قوية، ستجبره على الغياب عن المباراة.

وعن عمرو السولية، قال حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر السابق إنه اللاعب يسعى للمشاركة في المباراة، بعد العودة من الإصابة التي ألمت به مؤخراً في العضلة الخلفية، قبل السير على البرنامج التأهيلي والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسعى الأهلي في مباراة الغد لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الـ 11 في تاريخه والثالث على التوالي، يبنما يبحث الوداد عن اللقب الثالث في مسيرته.