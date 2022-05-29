«عار».. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن خسارة ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

شنت الصحفة الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الأحد، هجوماً عنيفاً على فريق ليفربول، وذلك بعد خسارته مساء أمس السبت أمام ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعنونت صحيفة "ميرور": "حزن شديد لمشجعي الريدز، ديجافو! تمامًا مثلما حدث في 2018 ريال مدريد يهزم ليفربول في نهائي الأبطال، الفوضى أفسدت موعد انطلاق المباراة".

وقالت صحيفة "ديلي ستار": "عار حقيقى، حلم الريدز بتحقيق الثلاثية انتهى"، فى إشارة إلي خسارة ليفربول لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بعدما توج ببطولتي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

وعلّقت صحيفة "ديلي إكسبريس" على خسارة ليفربول بالقول: "يأس حقيقي، أحلام تحقيق الأبطال سُحقت، كلوب يواسي مانى فى حزن كبير"، وذلك بعدما فقد الريدز ثاني أهم بطولة فى موسم 2021-2022، بعد خسارة لقب البريميرليج بفارق نقطة عن مان سيتي البطل.

كما كتبت صحيفة "صنداي بيبول": "الريال يتسبب بالألم لليفربول"، للتعبير عن الحسرة التي تلقاها الريدز وعشاقه حول العالم.