كشف سبب "مقنع" لرفض مبابي الانضمام لريال مدريد.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، الأسبوع الماضي، تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، بدلا عن الانتقال إلى ريال مدريد، في خطوة أثارت غضب جماهير النادي الملكي الإسباني.



وأثناء تجديد عقده، برر مبابي قراره قائلا: "باريس بيتي، وهي موطني. أريد البقاء في باريس سان جيرمان لأنني أريد الاستمرار في الفوز بالعديد من الألقاب".

وأضاف: "هناك مشروع رائع هنا في باريس سان جيرمان، ولا أعلم ما سيحدث مع ريال مدريد مستقبلا".

مبررات مبابي لم تقنع جماهير الريال التي تهجمت عليه ووصفته بـ"الخائن"، ولكن بمجرد نهاية مباراة ريال مدريد وليفربول التي استضافها ملعب "فرنسا الوطني" في باريس، أمس السبت، وشهدت فوز الفريق الملكي الإسباني بهدف دون رد وتتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه ليضيف هذا اللقب إلى لقب الدوري الإسباني الذي حققه هذا الموسم أيضا، نشر هيرفيه بينو، الصحفي الشهير في "ليكيب" الفرنسية، تدوينة كشف فيه سببا مقنعا لرفض مبابي الانتقال إلى ريال مديد وتفضليه البقاء في سان جيرمان.

وكتب الصحفي الفرنسي عبر حسابه في موقع "تويتر": "هذا هو السبب وراء قرار كيليان مبابي البقاء في باريس سان جيرمان، ما هي القيمة المضافة للذهاب إلى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا؟ لا شيء، من المستحيل القيام بعمل أفضل حتى بتسجيل 70 هدفا (في موسم واحد)، ولكن في باريس يمكنه صنع التاريخ.. هل سيكون ذلك من العام المقبل؟".

وتفاعلت فايزة العماري، والدة مبابي ووكيلة أعماله، مع تدوينة الصحفي الفرنسي ووضعت "لايك" (إعجاب) على منشوره الذي يدافع عن قرار نجلها.

وكانت جماهير ريال مدريد، سخرت من مبابي، خلال مجريات مباراة الفريق الملكي ضد ليفربول أمس، حيث نشرت شبكة "ESPN"، صورة لأحد مشجعي ريال مدريد في مدرجات ملعب "فرنسا الوطني"، وهو يرفع قميص مبابي مع باريس سان جيرمان، وكتب عليه "صفر دوري أبطال أوروبا"، في إشارة لفشل اللاعب الدولي الفرنسي في الفوز باللقب الكبير خلال مسيرته حتى الآن.