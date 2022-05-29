شاهد.. ما هو موقف جماهير ريال مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

لم تفوت جماهير ريال مدريد، مناسبة تتويج فريقها بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول1-0، دون أن تستغل الفرصة للسخرية من نجم "الريدز"، محمد صلاح، الذي كان قد توعد الريال بـ"الثأر".



وكان صلاح، قد سارع بعد التحاق ريال مدريد بفريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بتوعد الفريق الملكي الاسباني بالثأر منه بعد خسارته أمامه في نهائي العام 2018، حيث نشر النجم المصري تغريدة على "تويتر" قال فيها "لدينا حساب لتصفيته".

كما شارك صلاح مع متابعيه في موقع "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل جائزة أفضل هداف وجائزة أفضل صانع أهداف، اللتين توج بهما نهاية الأسبوع الماضي في ختام فعاليات الدوري الإنجليزي، وعلق صلاح على الصورة قائلا: "لم ننته بعد"، في إشارة إلى تطلعه لإنهاء الموسم بلقب جديد من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

ولسوء حظ صلاح، لم يتحقق الثأر، وخسر فريقه مجددا أمام ريال مدريد بهدف دون رد، لتشعل جماهير الريال مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات وصور ساخرة من النجم المصري.

ونشر أحد الرواد صورة لصلاح وهو يجري مقابلة صحفية وكتب ساخرا:

المراسل لصلاح: كنت تهدد الريال كل هذا الوقت لكنك خسرت النهائي أمامه مرة أخرى!!

صلاح: أقسم أنني كنت أقصد ريال بيتيس!!! (أحد الأندية المتوسطة في الدوري الإسباني).

وكتب آخر: أين الانتقام يا صلاح؟!!

وأعاد مغرد ثالث كلمات صلاح قبل مواجهة ريال مدريد في النهائي، حيث : "لدينا حساب لم تتم تصفيته.. لم ننته بعد؟؟.

ونشر مغرد آخر صورة لصلاح على هيئة طفل صغير وهو يقول: هل سمعتموني أقول إنني أريد أن أنتقم؟.

أما ناشط خامس، فقد نشر صورة لصلاح وهو يتحسر على ضياع لقب دوري أبطال أوروبا وعلق قائلا: "إذا كنتَ تشعر بسوء حالك، فعليك أن تتذكر فقط أن صلاح خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية، ونهائي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، ولم يتأهل لنهائيات كأس العالم، وكل هذا في ظرف 4 أشهر