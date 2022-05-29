تعرف على موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق الاتحاد لتجاوز آثار الخسارة أمام الهلال في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، والعودة لسكة الانتصارات أمام الطائي.



ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بينما يأتي الطائي الصاعد هذا الموسم، تاسعا بـ31 نقطة.

يستقبل فريق الطائي في مدينة حائل، نظيره الاتحاد ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي، مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 61 نقطة

الهلال - 58 نقطة

النصر - 54 نقطة

الشباب - 50 نقطة

ضمك - 43 نقطة

ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الهلال – 21 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 17 هدفا

تاليسكا - النصر – 17 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون – 16 هدفا