موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي على وجه الخصوص مباراة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى تحظى باهتمام ومتابعة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وخارجها.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي فى التاسعة مساء غد، الاثنين، على مركب محمد الخامس بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

ويُعقد اليوم، الأحد، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ضد الوداد المغربى بحضور ممثلي الفريقين ومراقب المباراة، من أجل الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، والزى الذي يرتديه كلا الفريقين فى موقعة الدار البيضاء.

ويمثل الأهلي فى الاجتماع الفني كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وسمير عدلي المدير الإداري، وبعض الإداريين وممثلين عن النادي المغربى وممثلين عن الكاف.

جلسات الكبار قبل نهائي أفريقيا

ويكثف نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى ووليد سليمان، جلساتهم التحفيزية مع لاعبى الفريق لحثهم على التتويج الأفريقى، وحرص الشناوى والحاوى على مطالبة زملائهم بضرورة التحلى بروح الفانلة الحمراء واللعب بجدية وحماس واستغلال أنصاف الفرص للفوز على الوداد وتسجيل أسمائهم بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة الأفريقية وليس النادى الأهلى فحسب، لاسيما أن هذا الجيل حال تتويجه بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي سيدون إنجازاً يحدث لأول مرة في تاريخ الكرة الافريقية.