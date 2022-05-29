شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام والدرندلى يدعمان الأهلي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ونائبه خالد الدرندلي إلى المغرب اليوم، الأحد، لمؤازرة النادي الأهلي فى مباراته المرتقبة أمام الوداد المغربي مساء غد، الاثنين، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء غد الاثنين باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويضع المدرب الجنوب أفريقى الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التى سيعتمدها فى مواجهة بطل المغرب.