شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام والدرندلى يدعمان الأهلي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ونائبه خالد الدرندلي إلى المغرب اليوم، الأحد، لمؤازرة النادي الأهلي فى مباراته المرتقبة أمام الوداد المغربي مساء غد، الاثنين، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب الوداد، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوى، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع بطل المغرب وهز شباكه بهدف مبكر، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالي.
وتضم قائمة الأهلى الموجودة فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي، وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية، ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو، ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا.