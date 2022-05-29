شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود من رواندا فجر الاثنين بعد التتويج ببرونزية أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك من رواندا فجر الاثنين، بعد انتهاء المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، التي حقق خلالها الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية. وخسر فريق كرة السلة بنادى الزمالك أمام نظيره المنستيرى التونسى بنتيجة 88 - 81، فى إطار مباريات نصف نهائي البطولة الأفريقية، والتي أقيمت برواندا.

وكان الزمالك قد صعد لنصف نهائى البطولة بعد التغلب على سلاك الغينى فى منافسات دور الثمانية، بنتيجة 66 / 49، بينما صعد بطل تونس بالتغلب على كيب تاون الجنوب أفريقى بربع النهائي.

وضمت قائمة الفريق في البطولة كلا من: أحمد عزب، عمر هشام، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، وحازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات.