شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يختتم مشاركته فى البطولة الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المنتخب الوطني للجودو مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية رقم 43، والتى أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 29 مايو الجارى، فى مدينة وهران الجزائرية بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحصدت بعثة المنتخب 4 ميداليات بواقع ذهبية و3 برونزيات، حيث حصد يسري سامي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 60 كجم، فيما جاءت الميداليات البرونزية من خلال عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم، وعلي حازم وزن 90 كجم ومحمد عبده وزن +100 كجم.

وشارك المنتخب في البطولة بقائمة تضم كلا من، الرجال: يسري سامي (19 عام) – محمد عبد الموجود (28 عاما) – عمر سامي (23 عاما) – علي عيد (27 عاما) – عبد الرحمن عبد الغني (24 عاما) – علي حازم (28 عاما) – عمر الرملي (18 عاما) – محمد عبده (23 عاما)، وعلى مستوى السيدات نورا سالم (20 عاما) – تسنيم تامر (18 عاما) – لمياء حسن (29 عاما) – فاطمة عطية (18 عاما) – أفنان ياقوت (20 عاما) – فرح علي (19 عاما).

وقاد المنتخب خلال مشاركته في البطولة الأسطورة الأولمبية محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات فى اتحاد الجودو، وعاونه حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي وسيد أبو ميدان، وترأس البعثة اللواء طارق عز الدين.

وكان المنتخب قد شارك مؤخرا في منافسات بطولة كأس أوروبا بالبوسنة وحقق المركز الرابع في الترتيب العام، بـ4 ميداليات مختلفة بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.