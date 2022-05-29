شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي أمام الوداد فى نهائي أفريقيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق فى قيادة هجوم المارد الأحمر أمام الوداد المغربي غداً الاثنين، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وينوي المدير الفنى الدفع بـ"بيرسي تاو" كمهاجم صريح أمام الوداد، على أن يبقى محمد شريف مهاجم الفريق على دكة البدلاء كإحدى الأوراق الرابحة التى يستعين بها المدير الفني فى اللقاء المرتقب.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير الليلة استعداداً لنهائي أفريقيا، حيث يتدرب المارد الأحمر فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وهو نفس توقيت وملعب المباراة.

ويختتم الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الوداد ويضع المدرب الجنوب أفريقى الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التى سيعتمدها فى مواجهة بطل المغرب.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب الوداد، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوى، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع بطل المغرب وهز شباكه بهدف مبكر، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالي.

وتضم قائمة الأهلى الموجودة فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي، وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية، ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو، ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا.