شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشناوى أسد الأهلى فى رحلة النجمة الأفريقية الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجماهير الأهلاوية آمالا عريضة على الحارس المخضرم محمد الشناوى فى مواجهة الوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى يخوضها المارد الأحمر غدا الأثنين على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء .

الشناوى شارك مع الأهلى فى هذه النسخة من البطولة بـ9 لقاءات، استقبلت شباكه 9 أهداف وتصدى لـ 16 هدفا، لا سيما أنه حقق العديد من الإنجازات بالقلعة الحمراء بلغت 13 لقبا "5 دورى مصري + لقبان لكل من "دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس مصر والسوبر المصرى".

الشناوى عمره 33 عاما، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ، بدأ مشواره مع ناشئى الأهلى منذ عام 2002، ولعب لفريقى الطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لاستعادته مرة أخرى.

شارك الشناوى مع الأهلى فى كل البطولات القارية والعالمية، وتألق مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى فى إنجاز مهم بمسيرته الدولية .

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس الشناوى فى الصور التالية..