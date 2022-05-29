شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سجل الفائزين بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يتربع الأهلي المصري "نادي القرن" الأفريقي على عرش الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال أفريقيا ويسعى للوصول إلى النجمة الحادية عشرة غداً في لقاء الحسم مع الوداد المغربي بالدار البيضاء .



وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم قبل إقامة نهائي دوري الأبطال بين الوداد المغربي والأهلي المصري مساء يوم الاثنين.

1965 أوريكس دوالا (الكاميرون)

1966 ستاد ابيدجان (ساحل العاج)

1967 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

1968 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

1969 الإسماعيلي (مصر)

1970 أشانتي كوتوكو (غانا)

1971 كانون ياوندي (الكاميرون)

1972 هافيا كوناكري (غينيا)

1973 فيتا كلوب (الكونجو الديمقراطية)

1974 كارا برازافيل (الكونجو)

1975 هافيا كوناكري (غينيا)

1976 مولودية الجزائر (الجزائر)

1977 هافيا كوناكري (غينيا)

1978 كانون ياوندي (الكاميرون)

1979 يونيون دوالا (الكاميرون)

1980 كانون ياوندي (الكاميرون)

1981 شبيبة القبائل (الجزائر)

1982 الأهلي (مصر)

1983 أشانتي كوتوكو (غانا)

1984 الزمالك (مصر)

1985 الجيش الملكي (المغرب)

1986 الزمالك (مصر)

1987 الأهلي (مصر)

1988 وفاق سطيف (الجزائر)

1989 الرجاء البيضاوي (المغرب)

1990 شبيبة القبائل (الجزائر)

1991 الافريقي (تونس)

1992 الوداد البيضاوي (المغرب)

1993 الزمالك (مصر)

1994 الترجي (تونس)

1995 أورلاندو بايرتس (جنوب افريقيا)

1996 الزمالك (مصر)

1997 الرجاء البيضاوي (المغرب)

1998 أسيك (ساحل العاج)

1999 الرجاء البيضاوي (المغرب)

2000 هارتس أوف أوك (غانا)

2001 الأهلي (مصر)

2002 الزمالك (مصر)

2003 إنيمبا (نيجيريا)

2004 إنيمبا (نيجيريا)

2005 الأهلي (مصر)

2006 الأهلي (مصر)

2007 النجم الساحلي (تونس)

2008 الأهلي (مصر)

2009 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

2010 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

2011 الترجي (تونس)

2012 الأهلي (مصر)

2013 الأهلي (مصر)

2014 وفاق سطيف (الجزائر)

2015 مازيمبي (الكونجو الديمقراطية)

2016 ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

2017 الوداد البيضاوي (المغرب)

2018 الترجي (تونس)

2019 الترجي (تونس)

2020 الأهلي (مصر)

2021 الأهلي (مصر)

* كان اسم البطولة كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري قبل 1997.