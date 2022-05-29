تعرف على عدد جماهير مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وقع منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم غينيا وإثيوبيا ومالاوي.



ويسعى منتخب الفراعنة بقيادة المدير الفني الجديد إيهاب جلال لاستعادة السيطرة على البطولة المفضلة، علما بأن منتخب السنغال فاز بلقب كأس أمم أفريقيا 2022 علي حساب مصر بركلات الترجيح لأول مرة في تاريخه.

يلتقي منتخب مصر مع غينيا في أولي مباريات المجموعة، وتقام يوم 5 يونيو/ حزيران القادم في القاهرة، وسوف تكون أولى مباريات المدرب إيهاب جلال.

جاءت قائمة منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال علي النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل - محمود جاد.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - عمر جابر - أحمد حجازي - محمود علاء - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود الونش - محمود مرعي - مصطفى الزناري - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد حمدي - خالد الغندور - حسين الشحات - محمد النني - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - محمد متولي كناريا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - أحمد عبدالقادر - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - أحمد رفعت - رمضان صبحي - عمر مرموش - مصطفى شلبي.

الهجوم: أحمد عاطف - مروان حمدي - محمد شريف - مصطفى محمد.

أعلن اتحاد الكرة المصري عدد الجماهير التي ستحضر لمشاهدة افتتاحية مباريات منتخب مصر أمام غينيا، ومن المقرر حضور 40 ألف مشجع باستاد القاهرة.

وتبلغ السعة الاستيعابية لاستاد القاهرة حوالي 75 ألف مقعد.

الفرق التي تحل مع منتخب مصر في التصنيف الأول من المجموعات

السنغال – المغرب – نيجيريا- تونس- الكاميرون- الجزائر- مالي- ساحل العاج- بوركينا فاسو –غانا – الكونغو الديموقراطية.