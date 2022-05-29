شاهد.. جماهير ريال مدريد تسخر من مبابي ليلة تتويج فريقها بدوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سخرت جماهير ريال مدريد من كيليان مبابي، الذي فضل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان عوض الانتقال للفريق الملكي، وذلك خلال مواجهة الريال وليفربول، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتغلب ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد، ليعزز الفريق الملكي رقمه القياسي، حيث أصبح بطلا لأوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.

ونشرت شبكة "ESPN"، صورة لأحد مشجعي ريال مدريد في مدرجات ملعب "فرنسا الوطني" (ستاد دو فرانس) الذي احتضن المباراة، وهو يرفع قميص مبابي مع باريس سان جيرمان، وكتب عليه "صفر دوري أبطال أوروبا"، في إشارة لفشل اللاعب الدولي الفرنسي في الفوز باللقب الكبير خلال مسيرته حتى الآن.

وكان مبابي قريبا من الانضمام للريال خلال هذا الصيف، قبل أن يتراجع عن موقفه ويقرر تمديد عقده مع النادي الباريسي لثلاث سنوات إضافية، في واقعة أثارت غضبا واسعا بين جماهير النادي المدريدي.