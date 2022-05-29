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ترتيب الأندية الخمسة الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا.. منذ تأسيس المسابقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج بلقب لموسم 2021-2022، أمس السبت، بعد فوزه على بهدف دون رد، في مباراة استضافها "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

 

وعزز الريال رقمه القياسي في قائمة أكثر المتوجين بالمسابقة القارية الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 14 لقبا.

 

ونستعرض في هذا الرصد قائمة الأندية الخمسة الأكثر تتويجا بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ العام 1956، حيث انطلقت المسابقة بداية بمسمى "كأس الأندية الأوروبية".

 

1- ريال مدريد الإسباني: 14 لقبا.

 

2- ميلان الإيطالي: 7 ألقاب.

 

3- بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي: 6 ألقاب.

 

5- الإسباني: 5 ألقاب.

 

 الدول الأكثر ألقابا:

 

19 لقبا: إسبانيا

 

14 لقبا: إنجلترا

 

12 لقبا: إيطاليا

 

8 ألقاب: ألمانيا

 

6 ألقاب: هولندا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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