أول تعليق من ليفربول على أحداث النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي ردا رسميا على أحداث الشغب التي أجلت انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.



وكان من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس مساء السبت، في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وقرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب الشغب الجماهيري على بوابات الدخول، ومحاولة عدد كبير من مشجعي ليفربول التسلل للملعب.

وبعد فشل الأمن في السيطرة على الموقف، تقرر تأجيل المباراة ربع ساعة أخرى، على أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ثم تأجلت مجددا إلى الساعة 10.36.

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية إنجليزية، فإن الفوضى خارج الملعب منعت العديد من مشجعي ليفربول من الدخول رغم امتلاكهم التذاكر.

وقال ليفربول في بيان رسمي: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب مشكلات الدخول إلى الملعب والإخفاق الأمني ​​الذي واجهه مشجعو ليفربول هذا المساء في استاد دو فرانس".

وأضاف: "هذه هي أعظم مباراة في كرة القدم الأوروبية، ولا يجب على المشجعين تجربة المشاهد التي شهدناها الليلة".

وأتم: "لقد طلبنا رسميا إجراء تحقيق رسمي في أسباب هذه القضايا غير المقبولة".

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد (1-0) ليحقق لقبه الـ14 في البطولة، فيما خسر ليفربول فرصة الوصول إلى اللقب السابع.