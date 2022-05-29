شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضع الرتوش الأخيرة على خطة الأهلى لإسقاط الوداد فى عقر داره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء غد الاثنين باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويضع المدرب الجنوب أفريقى الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التى سيعتمدها فى مواجهة بطل المغرب.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب الوداد، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوى، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع بطل المغرب وهز شباكه بهدف مبكر، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالي.

وتضم قائمة الأهلى الموجودة فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي، وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية، ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو، ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا.